In viaggio con i rifiuti... per capire

Malgrado le campagne di sensibilizzazione, quelle per la riduzione, il riuso e il riciclo, malgrado le spiegazioni, sono tantissime le persone che ancora non hanno idea di cosa accada al "rifiuto" quando se ne liberano. Allora seguiamolo, mettiamoci in viaggio col "rifiuto" e cerchiamo di capire perché è vitale ridurli drasticamente.