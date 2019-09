Nuovo governo e ambiente: si passi finalmente dalle parole ai fatti

Ambiente, green economy, green new deal sono le nuove parole magiche usate negli intenti del futuro e ormai super-probabile nuovo governo che, almeno sulla carta, peggio di Attila Salvini non può fare.

Ambiente, green economy, green new deal sono le nuove parole magiche usate negli intenti del futuro e ormai super-probabile nuovo governo che, almeno sulla carta, peggio di Attila Salvini non può fare.

I propositi che si leggono nella bozza di programma sembrano positivi ma poi sono i fatti quelli che contano e ad oggi l’Italia è indietrissimo su tutto quello che riguarda una seria, rigorosa e credibile politica ambientale. Potremmo brillare di luce nostra su tutto quello che ha l’ambiente come elemento base e invece siamo ancora qui a contare i morti provocati dalle centrali a carbone del paleolitico.

Tempo da perdere non ce ne è più, il pianeta brucia, l’Italia è sommersa da cemento, automobili e inquinamento che miete vittime a tutto spiano e il Paese del sole è ancora dipendente dall’estero per il 75% dell’energia che consuma. Non si possono fare più chiacchiere, proclamare belle intenzioni e poi regolarmente fare poco o nulla. Se questo governo avrà della credibilità se la giocherà sul tema centrale che non è certo l’economia, l’Europa, il lavoro ma la salvaguardia della casa in cui viviamo tutti cioè l’ambiente perché senza quello non c’è economia, non c’è lavoro, non c’è Europa, non c’è nulla.

Le tecnologie, le conoscenze, le persone, le competenze ci sono tutte, bisogna solo iniziare davvero una nuova fase in cui l’informazione, la formazione e l’applicazione siano i pilastri dell’azione a tutela dell’ambiente e la diffusione delle tecnologie appropriate che riducano i consumi ed eliminino gli sprechi e che di conseguenza facciano risparmiare quantità enormi di soldi, aumentando in maniera notevolissima l’occupazione.

La mancanza di volontà politica è stata il maggiore ostacolo all’azione che viene portata avanti con coraggio, dedizione e lungimiranza da persone e gruppi attivi che da sempre si battono per difendere il nostro paese dagli attacchi costanti delle varie lobby che della devastazione dell’ambiente ne fanno la loro principale forma di profitto. Se la politica finalmente supporterà queste persone, questi gruppi e non le lobby, potremmo finalmente vedere rinascere il giardino fiorito che era l’Italia e che può tornare a essere e ispirare una rivoluzione verde mondiale che è la sola strada che può darci un autentico futuro.