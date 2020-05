Cambiare se stessi per cambiare il mondo

C’è chi afferma che non si può cambiare il mondo e che al massimo si può cambiare se stessi e la piccola realtà che ci circonda. Siamo “d’accordo”, infatti solo cambiando se stessi e la realtà che ci circonda si può cambiare il mondo!

Le ripercussioni delle nostre scelte quotidiane si riflettono sull’intero mondo e ogni nostro gesto, lavoro, attività, acquisto o non acquisto, ha conseguenze su tutto il resto. Partendo da se stessi e unendosi assieme agli altri quindi si può veramente cambiare in meglio per tutti affinchè nessuna persona sul pianeta soffra a causa di ingiustizie e privazioni, quando questo potrebbe essere evitato. Abbiamo tutto per rendere il nostro pianeta un luogo in cui chiunque possa vivere una vita dignitosa in pace e sicurezza. Abbiamo una natura che ci regala meraviglie dalle quali imparare costantemente e una intelligenza in grado di concepire eccezionali idee al servizio dell’umanità. Tutto ciò non è utopia ma è fattibile e il tassello di ognuno che va in questa direzione è indispensabile per costruire il mosaico finale.

Fin dalla sua nascita nel 1999 l’associazione non profit di promozione sociale PAEA, che ha realizzato e gestisce il giornale web Il Cambiamento, si è posta questi obiettivi di cambiamento particolare e globale, raggiungendo risultati che all’inizio sembravano impensabili e anche il suo lunghissimo curriculum lo sta a testimoniare. E dopo così tanto lavoro siamo riusciti a rinnovare il sito web, cosa non facile considerate le varie attività che lo compongono.

Abbiamo realizzato anche questa piccola/grande impresa e siamo quindi contenti di presentarvi il lieto evento della messa on line del nuovo sito. Una impresa del genere non sarebbe stata possibile senza il supporto di tantissime persone che hanno a cuore l’associazione Paea ma soprattutto senza il prezioso lavoro dato in forma gratuita e volontaria da parte del super web master Paolo Piseddu, che ringraziamo per la competenza, la professionalità, la capacità e soprattutto la pazienza dell’aver realizzato l’opera districandosi fra le mille sfaccettature che ha da sempre l’associazione.

Un particolare ringraziamento anche a Flora De Carlo per il suo eccezionale aiuto, entusiasmo e sorriso. Ci auguriamo che il nuovo sito vi piaccia e che possiate continuare con noi a cambiare voi stessi per cambiare il mondo.

QUI IL NUOVO SITO DI PAEA