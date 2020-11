Covid, la lotteria del vaccino

Venghino siori, venghino, è iniziata la fantastica lotteria del vaccino: Pfizer 90% di efficacia, ma ecco il vaccino russo con il 92%! Rilancio di Moderna con il 94,5! Chi offre di più? Ecco di nuovo la Pfizer con il 95%! Fantastico! Chi offre di più? Venghino siori venghino!!!

Mai come in questo periodo di coronavirus si sono sentite e lette una quantità senza fine di dichiarazioni contraddittorie, assurde e irrazionali, che facevano a pugni le une con le altre creando una confusione e smarrimento totale. Ed ora arriva il vaccino per il quale sono in ballo affari i cui guadagni sono inimmaginabili alle menti degli umili mortali.

E l’intera faccenda è quantomeno strana.

Già ad agosto i russi dicevano di avere un vaccino con percentuali di efficacia del 92%, però all’epoca nessuno gridò al miracolo, ai benefattori, ai salvatori dell’umanità, come mai? Eppure ci risulta che la Russia sia un paese progredito. Non si tratta sempre di “scienza”? Mistero...

Poi qualche giorno fa ecco l’annuncio messianico: la ditta americana Pfizer, tristemente famosa per vari scandali, dichiara di avere un vaccino efficace al 90%. Evviva, cori di giubilo, siamo salvi, che meraviglia!

Ma perché tutto questo trionfalismo se il vaccino Pfizer è il 2% meno efficace di quello dei russi?

Mistero...

E come mai, lo stesso giorno dell’annuncio delle Pfizer l’amministratore delegato, Albert Bourla, ha venduto 132.508 azioni dell’azienda, per un valore di 5,56 milioni di dollari. Forse è il primo a non credere al suo prodotto? E se non ci crede lui…..

Mistero…..

Visto che la torta da spartirsi è immensa, ecco arrivare un’altra dichiarazione, la ditta americana Moderna dichiara che il suo vaccino ha un efficacia al 94,5%!! E allora la Pfizer cosa fa? Rilancia e ora dice che il suo vaccino ha efficacia del 95%, tié!

Si aspetta con ansia il prossimo rilancio dai vari contendenti in carica, e uno strano presentimento ci dice che sarà almeno del 95,5% di efficacia.

Ma sarà legittimo chiedersi come si fa a fare un vaccino così velocemente, quando pure i luminari ci dicevano che ci sarebbero voluti anni? Anche l’AIDS era considerato il flagello del secolo ma ad oggi non risulta ci sia nessun vaccino in merito. Siamo poi sicuri che il coronavirus, così come il virus dell’influenza, non muti parecchio e quindi il vaccino possa risultare poco efficace?

Anche da questo punto di vista ci sono state valanghe di informazioni scientifiche contrastanti e con tutta questa insicurezza come si fa a decidere nettamente in un modo o in un altro?

Mistero….

E’ particolare poi dichiarare da parte delle ditte che lo propongono, che la percentuale di efficacia non è del 100%... così chiunque non svilupperà immunità rientrerà ovviamente nella percentuale degli sfortunati.

Ma se qualcuno prova a vederci chiaro o a farsi domande del tutto razionali, senza negare l’esistenza del coronavirus, immediatamente diventa comunque negazionista, qualsiasi cosa dica o pensi, non importa.

E’ razionale e sensato chiedersi come mai i salvifici vaccini vengono da aziende private e non dallo Stato? Non abbiamo noi luminari (in questo periodo ne sono saltati fuori a migliaia, quindi avremmo l’imbarazzo della scelta) e soldi per sviluppare la ricerca? Basta tagliare anche solo minimamente qualche spesa per gli armamenti ed ecco immediatamente trovati i soldi. Perchè bisogna fidarsi di aziende private che in quanto tali hanno come primo e ultimo obiettivo il profitto?

Qualche domanda sarebbe opportuno farsela, dato che il guadagno è doppio per i privati, perché gli vengono comprate a scatola chiusa milioni di dosi di vaccini dallo Stato e perché, in caso di effetti collaterali anche gravi, è sempre lo Stato che paga. Una pacchia enorme, la massima vincita alla lotteria più grande di tutti i tempi che si potrebbe immaginare.

In ogni caso la cosa veramente importante è che non ci si ponga alcun dubbio, non si metta in discussione nulla, non si salvaguardi l’ambiente, la qualità del cibo, dell’aria, dell’acqua prime barriere a qualsiasi malattia. Non si faccia nessuna prevenzione, non si rafforzi il sistema immunitario (roba da stregoneria), non si rafforzi la sanità pubblica (non sia mai), tutti provvedimenti medievali ed antiquati e soprattutto roba da negazionisti. Si spendano valanghe di soldi, con i quali la sanità italiana la si rimetteva in sesto, per un vaccino che funzionerà sicuramente anche più del 100%, non avrà nessun effetto collaterale, sarà sicurissimo, ci darà benessere, salute, prosperità, bellezza e guadagni infiniti (per i privati).

Auguri.