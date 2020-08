L'appello di Survival: «Basta scuole di assimilazione per i popoli indigeni»

«Ancora oggi, circa due milioni di bambini indigeni di varie parti del mondo studiano nelle “Factory School”, scuole residenziali dove vengono indottrinati e conformati alla società dominante»: è la denuncia di Survival International, che dichiara: «Dobbiamo mettere fine a queste fabbriche dell’assimilazione».

“A scuola, gli insegnanti ci definiscono sporchi. Ci chiamano porci e cani”: sono le parole che Survival International, ong che lavora da anni per la tutela dei diritti dei popoli indigeni, ha riportato e che dichiara essere state pronunciate dal piccolo Rahman, in Malesia. È con questa frase che esordisce la campagna per l'eliminazione delle cosiddette factory school di cui Survival è promotrice.

«Oggi, circa due milioni di bambini indigeni di varie parti del mondo studiano nelle “Factory School”, ovvero in scuole residenziali finalizzate all’assimilazione, dove viene loro strappata l’identità indigena. I bambini vengono indottrinati per essere conformati alla società dominante - spiegano dal Survival - Dobbiamo mettere fine a queste fabbriche dell’assimilazione. I popoli indigeni e tribali devono mantenere il controllo della loro educazione, che vogliono sia radicata nella loro terra, nella loro lingua e nella loro cultura; e deve renderli orgogliosi di loro stessi e dei loro popoli».

«Le Factory School sono parte di una deliberata politica su vasta scala per cancellare le identità dei popoli indigeni e derubarli delle loro terre - prosegue Survival - Queste fabbriche per l’assimilazione distruggono intere vite e smembrano le famiglie perché i bambini vengono intenzionalmente alienati dalle loro comunità e la loro identità viene cancellata. Intrappolate tra due mondi a cui non appartengono, molte vittime del sistema delle Factory School soffrono di depressione, violenze, dipendenze e suicidio. Per le Factory School l’essere indigeni è qualcosa di “sbagliato”».

«Si vantano di fornire ai bambini indigeni i mezzi per avere “successo” nella società dominante, ma la storia dimostra che queste scuole generano traumi e devastano famiglie e comunità per molte generazioni - prosegue l'associazione - È inconcepibile che scuole di questo genere possano esistere ancora, ma attualmente se ne contano migliaia tra Africa, Asia e Sud America».

«Stimiamo che i bambini indigeni ‘educati’ nelle ‘fabbriche per l’assimilazione’ del mondo siano attualmente 2 milioni. Nelle scuole residenziali del solo stato indiano di Maharashtra, per esempio, tra il 2001 e il 2016 sono morti circa 1500 bambini indigeni, di cui 30 di suicidio. Le scuole per l’assimilazione insegnano ai bambini che le credenze e le conoscenze dei loro popoli sono “arretrate”, inferiori o sbagliate - prosegue Survival - A milioni di bambini indigeni è vietato parlare la propria lingua madre a scuola, o sono scoraggiati dal farlo. Ciò minaccia la sopravvivenza delle lingue indigene. La prima causa d’estinzione di una lingua è il mancato uso, da parte dei bambini, della lingua dei genitori. È un disastro, perché le lingue indigene sono fondamentali per capire il mondo in cui viviamo, chi siamo e di cosa possono essere capaci gli esseri umani».

E ancora: «Le scuole per l’assimilazione esistono per trasformare i bambini indigeni e tribali – che hanno lingue e culture proprie – in ubbidienti lavoratori del futuro. “Trasformiamo costi in contribuenti, passività in patrimonio attivo” vanta una delle più grandi Factory School del mondo. Spesso sono sponsorizzate dalle industrie estrattive e da grandi aziende. Queste compagnie aspirano a trarre profitto dalla terra, dal lavoro e dalle risorse indigene, e le Factory School costituiscono il modo più economico per assicurarsi questo utile nel lungo termine. In India e in Messico, le industrie estrattive sostengono scuole che insegnano ai bambini ad apprezzare le attività minerarie e a rifiutare il legame che esiste tra il loro popolo e la loro terra, in quanto “primitivo”».

Survival aggiunge: «Gli Stati usano il sistema scolastico come strumento per inculcare patriottismo e sedare movimenti indipendentisti. Un altro movente è la conversione religiosa. Questo disprezzo per le conoscenze e le culture indigene finisce per distruggere i popoli indigeni e le loro culture e conoscenze uniche. A casa, i bambini indigeni imparano tecniche e conoscenze complesse e sofisticate, che permettono loro di vivere bene nella loro terra e di farla prosperare per il futuro. Nonostante siano sopravvissuti per centinaia di generazioni, questi patrimoni potrebbe essere cancellati in una sola».

«L’educazione dei popoli indigeni e tribali deve essere gestita da loro stessi. Deve essere radicata nella terra, nella lingua e nella cultura del popolo stesso, e al contempo fornire ai bambini un’educazione solida e un profondo orgoglio in loro stessi e nel proprio popolo - prosegue Survival - Facciamola diventare realtà per tutti i bambini indigeni prima che sia troppo tardi».

Nella foto: Scuola Indiana Carlisle, Stati Uniti 1884.

© Cumberland County Historical Society