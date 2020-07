"Oltre i divieti e le maschere: l'educazione che vogliamo, anche a scuola": convegno online domenica 5 luglio

Si intitola "Oltre i divieti e le maschere: l'educazione che vogliamo, anche a scuola" il convegno online promosso e organizzato da "Tutta un'altra scuola". L'appuntamento è per domenica 5 luglio dalle ore 15 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Terra Nuova Edizioni.

La diretta sarà:

.sul canale Youtube di Terra Nuova Edizioni (https://youtu.be/C9WQ82MNQgk)

.sulla pagina Facebook di Terra Nuova Edizioni (https://www.facebook.com/terranuovaedizioni/).

Terra Nuova Edizioni coordina il gruppo-progetto "Tutta un'altra scuola" che lavora da alcuni anni sulla costruzione di un network di contatti e scambio di conoscenze, contenuti e relazioni tra le esperienze educative all'avanguardia in Italia, sia all'interno che all'esterno della scuola pubblica, nonché su incontri di formazione e informazione sia a livello nazionale che capillari sui territori.

I relatori del convegno di domenica 5 luglio saranno insieme in presenza, per dare un segnale importante. «Ci rivolgiamo a genitori, insegnanti, educatori, decisori politici, rappresentanti istituzionali e a chiunque vorrà ascoltare idee, proposte, paradigmi per un rinnovato sguardo al senso dell'educazione, a cominciare dalla scuola - spiegano i promotori - Tutto ciò in un momento in cui il disorientamento è massimo e si delineano percorsi e decisioni, sul fronte istituzionale, che destano preoccupazione diffusa».

Sono previsti gli interventi di:

-Micaela Mecocci, insegnante e formatrice Montessori con esperienza internazionale

-Sabino Pavone, presidente della Libera Scuola Steiner-Waldorf Novalis di Conegliano e vicepresidente della Federazione nazionale delle Scuole Steiner Waldorf

-Paolo Mottana, docente di filosofia dell’educazione all’Università Milano Bicocca e tra gli ideatori dell’educazione diffusa

-Marta Monnecchi, insegnante di Scuola Città Pestalozzi

-Cecilia Fazioli, pedagogista ed esperta di scuole parentali

-Adele Caprio, pedagogista e ideatrice di ScuolAgire

-Daniela Pampaloni, Rete Scuole Senza Zaino

-Ludovico Arte, preside ITT Marco Polo di Firenze

-Christian Mancini, ecologo ed esperto di outdoor education

-Erika Di Martino, fondatrice del network edupar.org e consulente familiare

-Claudia Benatti, giornalista di Terra Nuova

«Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi, uno choc, un percorso a ostacoli di cui ancora non si intravede esattamente la fine, poiché viene proiettato avanti e ancora avanti - proseguono i promotori dell'evento - “Tutta un’altra scuola” farà sentire voci diverse, farà risuonare idee, riflessioni, proposte, orizzonti differenti. Nell’auspicio che vengano prese in seria considerazione strade nuove, diverse, a misura di bambino e ragazzo.

E stiamo realizzando anche un altro bel progetto: docu-video che costituiranno una sorta di proposta-racconto per ciò che si può realmente, concretamente e convintamente mettere in atto per un altro modo di intendere e fare scuola ed educazione».

QUI l'evento su Facebook come promemoria, che si può condividere

Si ringraziano per il sostegno:

NaturaSì

Unicoop Firenze

Gruppo Spaggiari Parma



Per approfondimenti sul gruppo-progetto Tutta un'altra scuola: www.tuttaunaltrascuola.it

tuttaunaltrascuola@terranuova.it