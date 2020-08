Sosteniamo le voci libere e indipendenti dell'informazione!

"Sfogliate" con interesse le "pagine" di questo portale di informazione? È quello che ci auguriamo. Lavoriamo da dieci anni per questo quotidiano online di informazione libera e indipendente! Ora più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i nostri lettori e di tutti coloro che hanno a cuore la sopravvivenza di voci libere e indipendenti.

"Sfogliate" con interesse le "pagine" di questo portale di informazione? È quello che ci auguriamo. Lavoriamo da dieci anni per questo quotidiano online di informazione libera e indipendente! Ora più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i nostri lettori e di tutti coloro che hanno a cuore la sopravvivenza di voci libere e indipendenti.

Il nostro (e anche vostro!) è un portale nato dalla passione e dalla perseveranza di un gruppo di persone che hanno deciso di scommettere su un altro modo di fare comunicazione, di informare e di concepire e vivere la vita.

Oggi centinaia di canali televisivi digitali, decine di quotidiani, migliaia di telegiornali, una quantità infinita di radio e siti internet vi bombardano quotidianamente. Eppure mai come in questo momento si avverte una grande fame di notizie e un'insoddisfazione per il modo in cui viene raccontata la realtà.

I media mainstream continuano a proporci le stesse non-notizie, la stessa triste e decadente visione del mondo: allarmi e allarmismi gridati, sterili battibecchi tra politici, dati senza contesto, cronaca nera, crisi, costume, sport.

Ecco perché abbiamo deciso di creare Il Cambiamento. Per creare un'alternativa a impatto positivo!!

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, proponiamo ai nostri lettori news e approfondimenti, con una visione ecologica che però va molto al di là del giornali per ecologisti.

Solo con la responsabilità individuale e con l'azione quotidiana si possono cambiare veramente le cose; e noi cerchiamo ogni giorno di agire in positivo.

Un altro concetto a cui teniamo moltissimo è quello di comunità. Uno dei problemi principali di questo tempo è la disgregazione sociale, che porta all'isolamento e a un individualismo esasperato. Dobbiamo ricominciare a fare rete, per costruire un cambiamento autentico.

Ora abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i nostri lettori e di tutti coloro che hanno a cuore la sopravvivenza di voci libere e indipendenti.

Vi chiediamo di sostenerci con un contributo per continuare a rendere possibile il nostro lavoro al servizio del cittadino!

SCEGLI QUI L'ENTITA' DELLA TUA DONAZIONE E SOSTIENI LA LIBERA INFORMAZIONE!!