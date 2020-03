Un giornale fuori dal coro e fuori dal panico in un'Italia in quarantena forzata

Il Cambiamento è qui, con voi, in questo momento di grandissima difficoltà per un paese bloccato, "congelato", immobilizzato dalla paura e dall'incertezza. Da dieci anni forniamo una informazione indipendente e critica, che spesso ha aiutato molti a vedere le cose da un'altra prospettiva. E oggi siamo più che mai indispensabili.

Il Cambiamento è qui, con voi, in questo momento di grandissima difficoltà per un paese bloccato, "congelato", immobilizzato dalla paura e dall'incertezza. Da dieci anni forniamo una informazione indipendente e critica, che spesso ha aiutati molti a vedere le cose da un'altra prospettiva. E oggi siamo più che mai indispensabili.

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso per il blocco totale delle attività nel paese, ad eccezione dei servizi essenziali, firmando un nuovo decreto.

Noi invitiamo ancora una volta tutti i nostri lettori a mantenere la calma, a continuare a "coltivare" e nutrire la solidarietà e a sviluppare ancor più l'autosufficienza, l'autoproduzione, tutte quelle scelte di vita quotidiana che possono veramente fare la differenza, e non solo ora nell'emergenza ma anche quando, una volta tornati alla normalità, occorrerà essere ancor più presenti e lucidi per non farsi travolgere dalla prossima emergenza.

Ora però siamo noi ad avere bisogno del vostro aiuto, per poter continuare a mettere tutto il nostro impegno in quello che riteniamo un dovere alla trasparenza e all'indipendenza da garantire ai nostri lettori.

Sosteneteci, aiutateci a fare in modo di poter continuare a informarvi.

La nostra politica principale è che il cambiamento vero e profondo viene dalle persone, dal loro modo di agire ed essere quotidianamente.

Per questo ci rivolgiamo a tutti voi, a tutti i nostri lettori ma anche a chi approda su Il Cambiamento per la prima volta: in questo momento di difficoltà abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti.

